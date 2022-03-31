13-річний син Тіни Кароль став волонтером у Варшаві

13-річний син співачки Тіни Кароль, яка організувала у Варшаві мітинг на підтримку України, приїхав до матері на канікули до Польщі, щоб долучитись до волонтерського руху та підтримати українських дітей.

Веніамін зустрічав на вокзалі біженців і пригощав дітей солодощами. Частування він купив за свої кишенькові гроші, зекономлені під час навчання. Співачка поділилася, що Веніамін також брав участь у акції зі збирання грошей для українських біженців в Англії: він танцював гопак в українському культурному центрі, де було зібрано три тисячі фунтів (приблизно 116 тисяч гривень).

Гроші передали до Британського фонду допомоги постраждалим від війни в Україні. Гопак Веня навчився танцювати ще у шестирічному віці.

Раніше Тіна Кароль взяла участь у благодійному концерті у Варшаві, зібравши понад 42 млн. гривень для України.

Також великий благодійний концерт відбувся у Бірмімгемі, під час якого зібрали близько 16 млн. доларів.

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