На благодійному концерті в Бірмімгемі з Едом Шираном та Джамалою зібрали майже 16 млн доларів для українських біженців

29 березня у Бірмінгемі (Великобританія) відбувся великий благодійний концерт Concert For Ukraine за участю світових зірок. У проекті взяли участь Ед Ширан, Каміла Кабельо, Емелі Санде, Том Оделл, рок-гурт Snow Patrol та інші. Україну представляла переможниця «Євробачення» Джамала. Однією з провідних шоу була учасниця легендарного гурту 90-х Spice Girls — Емма Бантон.

Зірки виступали на сцені, прикрашеній кольорами національної символіки України. Ведучі зачитували історії українців, які тижнями ховалися від ворожих бомбардувань у підвалах, змушені були тікати, покинувши рідні домівки.

Знаменитий британський співак Ед Ширан заспівав Perfect разом із залом. Глядачі підспівували кожен рядок.

Телеміст з Тарасом Тополею та гуртом «Антитіла», які готові були включитися в концерт з тероборони Києва, не відбувся. Організатори шоу вважають, що вони — не лише музиканти, а й військові зі зброєю у руках. Вони наголошують, що акція має виключно гуманітарний характер.

Джамала проникливо виконала свій хіт 1944, який особливо актуально звучить в умовах війни.

«Дякую всім музикантам за підтримку України, за те, що стоїте разом з Україною, бо це справді важливо для нас», — подякувала народна артистка України колег зі сцени.

Джамала стала активним воїном інформаційного фронту у світі. Вона дає інтерв'ю для світових ЗМІ, бере участь у благодійних концертах та шоу, розповідаючи правду про війну в Україні, допомагає збирати кошти для українських громадян, які постраждали від війни.

На національному відборі на «Євробачення» у Німеччині, де виступила Джамала, зібрали для України близько 10 млн. євро.

У концерті Concert For Ukraine у Бірмімгемі по відеозв'язку просто з бомбосховища взяв участь український скрипаль-віртуоз Ілля Бондаренко.

Підтримку Україні висловила також співачка Біллі Айліш. Сама вона не змогла приїхати, але записала відео звернення.

«Ми хочемо передати наше кохання та підтримку всім учасникам концерту, і найголовніше висловити солідарність із мільйонами людей, яким довелося залишити свої будинки та залишити все», — сказала співачка.

Concert For Ukraine у Бірмімгемі зібрав 8 тисяч глядачів. Шоу транслювалося у прямому ефірі на каналах ITV та STV, а також на українському музичному телеканалі М1. Квитки було продано за 45 хвилин після старту продажу. З їхньої реалізації, а також пожертвувань та показу реклами вдалося зібрати 12,2 мільйона фунтів (близько 16 млн доларів). Зароблені кошти надішлють на допомогу українським біженцям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий актор Орландо Блум допомагає українським біженцям у Молдові. А Джуліанна Мур випускає шапки в кольорах українського прапора, аби допомогти біженцям.

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