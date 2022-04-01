21-річна зірка світових подіумів став бойовим медиком на передовій

Зірка світових подіумів, 21-річний українець Лев Улєсов замість успішної кар'єри в індустрії моди обрав захист батьківщини. Перспективний манекенник із Броварів, який брав участь у показах Prada, Givenchy, Hugo Boss та багатьох інших провідних світових брендів, вирушив на передову. Лев став бойовим медиком і рятує товаришів по службі.

«Він закривав показ Prada на Тижні моди в Мілані у 2019 році, але зараз вирішив використати свою медичну освіту, щоб допомагати на передовій у столиці своєї країни, і змінив дорогий одяг на камуфляж та гвинтівку», — пише про українця британське видання The Daily Star .

В інтерв'ю виданню Лев Улєсов розповів, що уклав контракт «до кінця війни» та боротиметься до перемоги України у цій жорстокій війні, яку розв'язала росія.

«Мій план — перемогти у цій війні. Мій план полягає в тому, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу на землі та вивозити тіла за межі передової», — сказав Улєсов.

Нагадаємо, до лав вступають багато відомих режисерів, акторів, хореографів, артистів балету та модного бізнесу.

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Фото instagram.com/kapamelb

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