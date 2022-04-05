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Офіційно: Kalush Orchestra їде до Турина на «Євробачення»

12:52 5 квітня 2022
Kalush Orchestra

Представник України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» гурт Kalush Orchestra вирушить у Турин і виступить перед глядачами наживо, а не у форматі відео, як це передбачалося раніше. Про це заявили музиканти під час відкритого виступу на Площі Ринок у Львові.

Kalush Orchestra дала перший живий концерт із початку війни. Музиканти виконали кілька своїх пісень, у тому числі й Stefania, з якою виступлять у Турині.

«За останні кілька тижнів ставилася під питання участь України в „Євробаченні“ через ситуацію в Україні, було багато різних нюансів. Зараз ми можемо точно заявити, що Kalush Orchestra поїде до Турина виступати на „Євробаченні“ наживо», — сказав соліст гурту Олег Псюк.

Він також додав, що музиканти вперше після російського вторгнення зібралися разом і почали репетирувати наживо, а незабаром вирушать у промотур і збиратимуть кошти для підтримки України.

«І скоро ми їхатимемо на знак підтримки України, в рамках „Євробачення“ в тур зі збору коштів», — сказав лідер групи Kalush Orchestra. Пізніше музиканти оголосили, що першою країною став Ізраїль.

Нагадаємо, Україна виступить 10 травня у першому півфіналі «Євробачення» під номером 6.

Букмекери прогнозують Kalush Orchestra перше місце. Група лідирує з великим відривом.

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