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«Євробачення-2022»: стало відомо, під яким номером виступить Україна

16:15 29 березня 2022
Група Kalush Orchestra

У вівторок, 29 березня, під час жеребкування в Турині було оголошено порядок виступів учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2022».

Представник України — гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатиме 10 травня у першому півфіналі під номером 6.

У першому півфіналі учасники виступлять у такому порядку:

Учасники другого півфіналу:

Фінал відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка усунула росію від участі в «Євробаченні-2022» через війну в Україні. Цього року в конкурсі беруть участь представники 40 країн.

Група Kalush Orchestra готується поїхати до Турину у разі перемоги України над російськими загарбниками, які напали на нашу країну. Також розглядається варіант виступу українського представника у відео форматі.

«Незважаючи на бойові дії, гурт Kalush Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, наша делегація вирушить до Італії та заспіває наживо на всю Європу!», — заявили музиканти.

Соліст гурту Олег Псюк упевнений, що вони обов'язково виступлять на «Євробаченні» і посядуть перше місце, щоб «показати ще раз усьому світові, що українці не лише сильна, а й талановита нація». Перемогу на конкурсі прогнозують Україні й букмекери. Kalush Orchestra лідирує з великим відривом.

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