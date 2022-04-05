«Була як німа»: Оля Цибульська 10 днів не могла зв'язатися з батьками, які залишилися в Ірпені

Співачка та телеведуча Оля Цибульська розповіла, що її батьки вибралися з Ірпеня, який був окупований російськими загарбниками. У місті не було зв'язку, води, електрики. Рідні тижнями не отримували інформації одне про одного.

«Ви знаєте, що сталося в Ірпені. Ми були 10 днів без зв'язку. Я не могла говорити, була як німа. Намагалася дізнатися всю інформацію, чи є евакуація. Але, на щастя, з ними все гаразд. Хоча сьогодні складно сказати, що хтось взагалі у безпеці», — розповіла Цибульська програма «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Оля каже, що до останнього не вірила, що росія може напасти на Україну, не збирала «тривожну валізу» і не планувала їхати.

«Були розмови в кулуарах, нас вчили збирати „тривожну валізку“, хтось поїхав відпочити чи знімати кліпи за кордоном. Я до останнього сподівалася, що людство та розум переможуть над пеклом. Я не збирала „тривожну валізу“, не хотіла робити це наперед, бо вірю в історії, що робиш — то притягуєш. Читала багатьох політологів та соціологів, до кого я прислухалася, вони писали причини, через які війна неможлива», — розповів Оля.

Перші три ночі вона із сином провела у Києві, у підземному паркінгу, але потім вирішила поїхати. Нині вона у відносній безпеці. Каже, у тяжкий час її дуже сильно підтримав співак Віталій Козловський.

«Ми з ним однієї крові, дуже схожі між собою. І він мені постійно пише та питає, чим може допомогти. Ми — особливі, центр Європи. Кожен має свій фронт. Коли лягаєте спати з молитвою вберегти всіх наших, ви також боретесь на своєму фронті. Поважайте себе та бережіть. Я знаю, що це важко. Сама вчуся, щовечора плачу. Навчаюся брати себе в руки і не ставити своє життя на паузу. Це не страшний фільм, який зараз скінчиться, і просто можна перечекати, сховатись під стіл, як у дитинстві. Жаль, що все це робиться ціною нашої молодості, нашого життя, нашої мрії. Але так гартується сталь, створюються діаманти під великою температурою, і я впевнена, що зло буде покарано. Нам треба вчитися жити, шукати себе. Спілкуйтеся один з одним. Вірю, що перемога за нами», — сказала співачка.

Великий інформаційний фронт розгорнули наші артисти в Європі. Вони виступають на підтримку України, збирають кошти та розповідають правду про злочини російської армії.

Злата Огнєвіч поїхала виступати в Америку, а її батько вирушив на передову рятувати поранених.

Джамала взяла участь у великому благодійному концерті в Бірмімгемі, зібравши майже 16 мільйонів доларів.

Фото instagram.com/cybulskaya

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