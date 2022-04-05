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Група Kalush Orchestra перед «Євробаченням» змінила склад

18:27 5 квітня 2022
Група Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra, який представить Україну на «Євробаченні» в Турині, незадовго до конкурсу змінив свій склад. До колективу приєднався Саша Таб. Він здійснив свою давню мрію виступити на «Євробаченні». Саша у складі гурту «Сальто назад» вже намагався в 2017 році підкорити національний відбір із піснею «О, мамо». А тепер виступить на сцені міжнародного пісенного конкурсу як бек-вокаліст Kalush Orchestrа замість Джоні Дивного.

«Цікаво, що доля таки привела мене співати на „Євробаченні“ про маму», — написав Саша Таб в Інстаграм.

Kalush Orchestra після тривалої паузи через війну знову зібралися разом, провели кілька репетицій та виступили у Львові. Після чого вирушили у промотур. Першою країною став Ізраїль. Тут музиканти знімають візитку для конкурсу, у них запланована низка зустрічей, інтерв'ю та виступи. Зокрема, Kalush Orchestra візьме участь у концерті Israel Calling 2022.

У Турині представники нашої країни виступлять у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Букмекери прогнозують Kalush Orchestra перше місце.

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