Дружина Ступки, яка оголосила про розлучення, знову виходить заміж

Дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка оголосила про розлучення, недовго залишалася у статусі холостячки. Вона знову зібралася заміж. Про це Поліна розповіла в Інстаграм і похвалилася дорогою каблучкою з великим діамантом на безіменному пальці.

Також вона поділилася, як новий коханий робив їй романтичну пропозицію руки та серця. Вона опублікувала фото літака, що летить, і напис: «Поліно, ти вийдеш за мене?».

Логунова відповіла на пропозицію згодою. Хто став її новим обранцем, Поліна не афішує.

Вона зазначила раніше, що з колишнім чоловіком Дмитром Ступкою вони залишилися у дружніх стосунках. Пара виховує 5-річну доньку Богдану. Поліна з дівчинкою переїхали жити до США.

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