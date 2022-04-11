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Шоу-бізнес

Дружина Ступки, яка оголосила про розлучення, знову виходить заміж

9:46 11 квітня 2022
Поліна Логунова

Дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка оголосила про розлучення, недовго залишалася у статусі холостячки. Вона знову зібралася заміж. Про це Поліна розповіла в Інстаграм і похвалилася дорогою каблучкою з великим діамантом на безіменному пальці.

Також вона поділилася, як новий коханий робив їй романтичну пропозицію руки та серця. Вона опублікувала фото літака, що летить, і напис: «Поліно, ти вийдеш за мене?».

Логунова відповіла на пропозицію згодою. Хто став її новим обранцем, Поліна не афішує.
Вона зазначила раніше, що з колишнім чоловіком Дмитром Ступкою вони залишилися у дружніх стосунках. Пара виховує 5-річну доньку Богдану. Поліна з дівчинкою переїхали жити до США.

«ФАКТИ» повідомляли також про несподіване розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. З'явилися чутки, що співачка пішла до ресторатора Михайла Кацуріна.

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