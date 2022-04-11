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«Тепер точно не час»: Тоня Матвієнко відреагувала на чутки про розлучення з Мірзояном

10:57 11 квітня 2022
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Співачка Тоня Матвієнко відреагувала на чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном. «Новину» про розлучення зіркової пари озвучив блогер, а деякі ЗМІ підхопили качку. Тоня спростувала чутки про розлучення в Інстаграм і заявила, що зараз, під час війни, точно не час розлучатися. І від них із Арсеном пари «доброзичливці» не дочекаються цього.

«Я не знала, що в такі часи, це може когось хвилювати. І зараз точно не час розлучатися. Не дочекаєтеся», — йдеться у коментарі.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко через війну поїхала з дітьми до Польщі. Арсен лишився в Україні.

А ось новина про розлучення Поліни Логунової та Дмитра Ступки виявилася правдою. Колишня дружина актора повідомила, що знову виходить заміж.

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