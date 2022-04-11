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Зміна образів, світова підтримка та бажання перемогти: Kalush Orchestra розповіли про підготовку до «Євробачення»

19:19 11 квітня 2022
Kalush Orchestra

У гурті Kalush Orchestra, який оголосив про поїздку в Турин, розповіли, як проходить їхній промотур у Європі, як на них реагує публіка і як вони готуються до міжнародного пісенного конкурсу. Українські музиканти вже виступили в Ізраїлі та Нідерландах, готуються до спілкування з публікою в Іспанії.

Як розповів у програмі «Сніданок з 1+1» Олег Псюк, номер для виступу в Турині ще доопрацьовується. Костюми гурту глядачі побачать уже під час самого конкурсу в травні.

«Нових костюмів ще немає, бо вони в процесі виготовлення. Ми використовуємо зараз старі, багато що робили з ними виступів раніше. Також ми не хотіли б ще показувати костюми, які будуть на самому Євробаченні. Тому слідкуйте за конкурсом — там ми будемо у нових образах», — розповів Олег Псюк.

Не став він розкривати деталі номера. Відомо, що у ньому не буде спецефектів. Наразі під час виступу Kalush Orchestra на екрані замість графіки розмістили великий QR-код, на якому зібрали інформацію про допомогу Україні, яка мужньо захищається від російських загарбників.

«У кожній країні ми допомагаємо Україні, розповідаємо про ситуацію та збираємо гроші. Підтримка європейців однозначно відчувається і від учасників, і від єврофанів. ЗМІ запитують про нашу ситуацію, всі передають, постять», — розповів Олег Псюк.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra змінив склад, до колективу як бек-вокаліст приєднався Саша Таб.

Букмекери прогнозують Україні перше місце на Євробаченні.

Фото instagram.com/kalush.official

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