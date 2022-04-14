«Ми будем стояти»: Наталія Могилевська розчулила новою піснею про Україну

Популярна співачка Наталія Могилевська, яка закликала раніше білорусів та росіян не вступати у війну з Україною, випустила потужну пісню «Ми будем стояти» на вірші Юрія Рибчинського.

Артистка з початку війни залишається в Києві, підтримує людей у метро, виступає перед переселенцями та захисниками, які відновлюються у шпиталях. Наші мужні воїни надихнули співачку на написання пісні, що народилася за годину. Під час одного з візитів до шпиталю Могилевська довго спілкувалася з молодим хлопцем і він зробив співачці неочікуваний подарунок.

«Він довго мене слухав, ми щось розповідали один одному. А потім він простягнув мені старанно, з любов'ю зроблений згорток. Коли зняла папір з цього подарунка — обомліла: це був уламок, який витягли з його тіла. Він передав його мені…» найцінніше, що було в нього… Тоді я вкотре зрозуміла: ми стоятимемо… До перемоги України! Я вийшла з лікарні, в голові у мене була мелодія і приспів. Набрала Юрія Євгеновича Рибчинського і сказала, що в мене народилася пісня. Того ж дня ми її записали", — розповіла Наталя.

Раніше новою потужною піснею «Як ти?» підтримав співвітчизників гурт The Hardkiss.

А солістка групи Юля Саніна, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та Катерина Павленко взяли участь у патріотичному перформансі в Польщі перед матчем «Легія"-"Динамо».

Фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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