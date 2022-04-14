«Не міг вдихнути, забував слова»: Данилко згадав, як його намагалися вибити з «Євробачення» за допомогою шаманів

Творець Вєрки Сердючки Андрій Данилко поділився спогадами про свою участь у конкурсі Євробачення в 2007 році. Тоді артистові дісталося: в Україні палили його опудало, вважаючи не гідним представником на конкурсі, а в Росії таврували за рядки «лаша тумбай» у конкурсній пісні. І хоча Данилко сто разів намагався пояснити, що це лише гра слів, а не «раша гудбай», його вже ніхто не слухав, Вєрку Сердючку накрила хвиля негативу.

Данилко згадує, що тоді проти нього організували цілу кампанію. А російський «Перший канал» на чолі з Костянтином Ернстом робив усе можливе, аби представник України погано виступив, залучив навіть шаманів.

«Коли на мене на „Євробаченні“ замовили екстрасенсів, я це відчував. І в останній момент Анжела Лисиця, з якою ми робили мій костюм, вона вигадала дзеркальну краватку. І ось сказали, що ті екстрасенси, які — один був у залі, а другий діяв за лаштунками, що саме ця краватка, через те, що вона була дзеркальною, вона відображала всю цю енергетику, якою вони намагалися якось мене вибити», — розповів Андрій Данилко програмі «Гостинний двір».

Він каже, що постійно на сцені забував слова пісні, не міг вдихнути та відчував, що йому хтось заважає.

«Я вкрай рідко про це розповідав. Я думав, ну чому я, репетируючи цю пісню і знаючи, ну мені здається, мене вночі розбуди, я співатиму „Зібен, зібен, ай люлю“. Я, виходячи на сцену стадіону, йде рекламна заставка, а я не пам'ятаю, з чого починається пісня. Начебто мені просто пересушили феном рот. Клянусь. Я вдихнути не можу. А там починалося з фрази Hello everybody», — поділився Андрій.

Він вважає, що шамани досягли своєї мети — він погано виступив у фіналі та не отримав бажаної перемоги.

«Я пам'ятаю, що дуже погано виступив у фіналі тоді на „Євробаченні“ через те, що мені начебто постійно хтось заважав. Ну, а потім розповіли, що нібито „Перший канал“ і Костя Ернст замовили цих екстрасенсів», — розказав Данилко.

Зрештою, Вєрка Сердючка на конкурсі в Гельсінкі посіла друге місце.

Раніше Андрій Данилко жорстко висловився про російських зірок, які підтримали війну в Україні.

Також артист висловив своє захоплення нашими мужніми захисниками.

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