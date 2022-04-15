«Жалюгідні люди»: Злата Огнєвіч різко висловилася про російських артистів, які замовчують війну в Україні

Популярна співачка Злата Огнєвіч, повернувшись із США, де виступала з благодійними концертами, різко висловилася про російських артистів, які підтримують війну в Україні. Артистка називає їх жалюгідними людьми й водночас захоплюється тими, хто став на захист країни зі зброєю в руках, як Макс Барських.

«Мене дуже здивував вчинок Макса Барських. Я поважаю та підтримую його за це. Зі своїми друзями з росії я не спілкуюся з часів трагічних подій на Майдані. Ми з різних планет. Я ніколи не вважала їх нашими братами. Потворна жалюгідна оболонка. Жалюгідні люди. Ніхто з російських артистів, із якими я перетиналася на конкурсах, мені ніхто не написав. Всі мовчать, начебто цієї війни й не існує. Це жалюгідні створіння, в яких не залишилися всередині нічого з людських цінностей. В Україні вбивають дітей, ґвалтують жінок — це не політика, а геноцид. І про це не можна мовчати. Боляче звичайно, до останнього сподіваєшся, що людина заговорить. Я ніколи не була в Росії із концертами, і мені навіть було б неприємно перед ними виступати. На Росії світ не закінчується, це Росія закінчується», — сказала Злата Огнєвіч в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Співачка каже, що знала про можливий напад росії, оскільки давно спілкується з нашими військовими, допомагає окремим батальйонам з 2014 року. Вже тоді було зрозуміло, що агресор не зупиниться.

«Це така тактика росії — запалити маленький сірник і потім підкидати дрова в багаття, як це робила в Сирії, Афганістані і так далі. Це не було для мене новиною. Я була готова теоретично. Але психологічно це важко — прокидатися від вибухів у затишному ліжку. Я навіть на хвилину подумала, що це вечірка, бо я живу в центрі Києва, а там буває таке, що пускають салюти під ранок. Я сказала рідним, що нікуди не поїду і залишусь у Києві», — сказала співачка.

За словами Злати, вона і зараз не збирається залишати столицю. Каже, лише одного разу, у перші дні війни вона дозволила собі розплакатися.

«У перший тиждень війни я якраз йшла вулицею вночі. І коли у Києві завила сирена, я розплакалася і сказала собі: „Я не встигла зустріти свого чоловіка та народити дітей“», — поділилася Злата. Вона впевнена, що після швидкої перемоги вона зустріне гідного чоловіка та народить дитину.

Також Злата Огневич розповіла, як упорається зі стресом під час війни.

Раніше співачка із прокльонами звернулася до росіян, які підтримали війну.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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