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Леся Нікітюк потролила затоплену путінську «Москву»: «І тоді Нептун розлютився»

10:51 17 квітня 2022
Леся Нікітюк потролила затоплену путінську «Москву»: «І тоді Нептун розлютився»

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вирішила відволіктися від допомоги переселенцям і «клопотів» про спокійні ночі росіян, потроливши путінський крейсер «Москва», що пішов на дно на радість мільйонам українців.

Про це вона написала у сториз свого Instagram.

Крім того, на youtube зірка розмістила ролик, в якому в образі русалки висміяла екіпаж судна та згадала легендарну фразу прикордонників з острова Зміїний.

Також на відео Леся переспіла композицію з мультфільму «У синьому морі, у білій піні», включивши до нього сучасні елементи — прапор УПА, острів Зміїний, обстріл міст з російського крейсера, а також меми про його затоплення.

Крім того, зірка згадала легендарну фразу українських прикордонників, вимовлену на адресу екіпажу «Москви» першого дня війни на пропозицію здатися в полон.

У коментарях українці оцінили творчість своєї улюблениці, особливо наголосивши на її інтонації у слові «Москва».

Нагадаємо, раніше співачка Наталія Могилевська випустила потужну пісню «Ми будем стояти», а гурт The Hardkiss підтримав співвітчизників новою потужною піснею «Як ти?».

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