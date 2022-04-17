Пістолет для мачо важливіший за презерватив: Dan Balan приміряв камуфляж, а Богдан Юсипчук освоїв зброю

Війна вносить корективи у життя зірок не лише шоубізу України, а й суміжних країн.

Так, популярний співак Дан Балан від початку вторгнення військ путіна в Україну став на бік добра, написавши про це у своєму Instagram.

«Боже, врятуй Україну! Всім серцем з вами! — написав він у соціальній мережі, опублікувавши прапор нашої країни.

А днями фанати Дана розмістили його фото в «камуфляжі» — зеленому одязі, що імітує військову форму.

«Невже Дан зібрався на війну?» — стурбувалися фанати молдавського мачо.

І хоча пізніше було з'ясовано, що це архівний знімок, шанувальниці зазначили, що співаку дуже йде подібне вбрання.

Ще далі пішов телеведучий Богдан Юсипчук, за діяльністю якого також стежать багато українок.

Опинившись не при ділі — «ні в тероборону, ні в ЗСУ» — він вирішив досконально освоїти зброю, і навіть придумав для цього цілу теорію.

«До війни я говорив, що презерватив — як пістолет: краще коли він не потрібен, але є в наявності … Зараз все з точністю навпаки … Чоловік повинен знати, як поводитися зі зброєю. Вчуся. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!», — підписав Богдан пост.

Шанувальники гаряче підтримали кумира та побажали йому успіхів у потрібному починанні.

Нагадаємо, колишня сусідка Дана Балана з суддівського крісла на шоу «Голос країни» Тіна Кароль зайнята збиранням коштів для ЗСУ, а її 13-річний син став волонтером у Варшаві.

420

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter