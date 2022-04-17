Пугачова та Кіркоров вирішили «не зв'язуватися»: Данилко розповів, хто з російських знаменитостей підтримав його

Популярний виконавець Андрій Данилко, який пригадав росіянам їхні спроби вибити його з «Євробачення», розповів, хто з артистів РФ його підтримав, незважаючи на те, що він є патріотом України і не приховував цього після «скандалу» з піснею «Батько Бандера».

В цілому, за словами шоумена в інтерв'ю YouTube-каналу «Говорить Україна», він намагався менше спілкуватися з «колегами» з Росії, оскільки знав, що вони дуже залежать від дотацій з бюджету.



А ті, з ким спілкувався Данилко, вже покинули територію РФ.

«Всі, з ким я спілкуюся більш-менш, усі поїхали, я маю на увазі з артистів, вони всі поїхали. У мене завжди були відсторонені стосунки, я дуже радів, що живу в Києві. Я не входив у тусовку цю. Звичайно, я багатьох знав, але це крім „доброго дня, до побачення“ без жодних продовжень. Мене завжди це бентежило, я відчував підвищений інтерес до себе», — зізнався Андрій Данилко.

Також артист розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому зателефонувала Лайма Вайкуле — у цей момент він «відчув турботу і хвилювання». Також Андрія Данилка підтримала Ніно Катамадзе.

«Мені дзвонила в перші дні і це була така… Я відчував переляк якийсь, турботу, це Лайма Вайкуле. Вона каже: „Андрюша, приїжджай. Якщо потрібна якась допомога“. Ніно Катамадзе. Були люди, але не можу їх називати», — додав Данилко.

А ось Пугачова та Кіркоров, з якими артист давно спілкувався і які свого часу підтримували співака, вирішили не зв'язуватися з ним. Втім, Данилко наголосив, що йому навіть краще, що вони йому не дзвонять. А що стосується Кіркорова, то виконавець вважає, що його мовчання про війну все ж таки можна зрозуміти, тоді як заяви Баскова — ні.

«Мені краще без дзвінків. Що вони скажуть? Конкретно дзвінків від знаменитостей не було, якщо брати того ж Пилипа, то він, ймовірно, перебуває в ситуації розгубленості, не знання, що робити, я так думаю. Знаю його ситуацію. Краще нехай він мовчить, чим каже, як каже Басков», — додав Данилко.

Зазначимо, що Кіркоров уже порушив мовчання, несподівано заступившись за «мученицю київського режиму» Оксану Марченко та її дружину-зрадника України Віктора Медведчука.

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