Одеситка Регіна Тодоренко виступила в російському шоу в «Лужниках» та закликала до миру між народами

Колишня ведуча «Орла та Решки», одеситка Регіна Тодоренко, яка обурила українців мовчанням про війну, як ні в чому не бувало, виступила в російському розважальному шоу в «Лужниках». Відео вона опублікувала в Telegram-каналі. За словами Тодоренко, так вона «відключається» від інформаційного поля.

«Знову Лід. На льоду, ніби розчиняєшся, відключаєш інформаційне поле, відлітаєш на іншу планету», — пише Тодоренко, в той час. коли в Україні від рук російських окупантів гинуть тисячі її співгромадян.

Також Тодоренко опублікувала черговий фотоколаж, з ромашками та соняшниками та закликала до «миру між народами».

«Світ повинен бути в живих квітах. Соняшник — квітка. Ромашка — квітка», — написала вона, домалювавши до квітів прапори України та рф.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко, яка народилася й виросла в Одесі, стала популярною в Україні завдяки участі у «Фабриці зірок» та групі «Real O», а потім була ведучою «Орла та Решки», ніби не помічає війни в Україні.

Мовчала вона, коли її колега Андрій Бідняков не міг вивезти з Маріуполя свою хвору маму та сестру. Коли її колишня піарниця Катерина 20 днів шукала свою маму, яка залишилася у заблокованому Маріуполі. Не відреагувала Тодоренко і на вбивство орками в Бучі її колишнього хлопця.

Така позиція одеситки викликала бурхливу реакцію серед українських знаменитостей. Катерина Осадча, яка організувала ресурс для пошуку українців, які зникли через війну, запросила вагітну Тодоренко народжувати в бомбосховищі, як це роблять в умовах війни українки.

556

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter