Не бачилися з початку війни: Тарас Тополя та Alyosha розповіли, як змінилися їхні стосунки

Лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, який зі зброєю в руках захищає Київ від російських окупантів та його дружина, співачка Alyosha, розповіли, як війна вплинула на їхні стосунки, як переживають розлуку та що мріють зробити після перемоги.

Артисти не бачилися від початку війни: Тарас відправив дружину та дітей до США, до родичів, а сам пішов у тероборону Києва. Зіркове подружжя відверто розповіло про сімейне життя на відстані та поділилося планами, які мріють реалізувати після закінчення війни. Кажуть, зараз не до лірики у стосунках, кожен із них робить те, що має. Щовечора подружжя обов'язково зідзвонюється і ділиться пережитим, будує плани на майбутнє.

«Чесно кажучи, особливих змін усередині мене не сталося. У нас із Альоною були спільні пріоритети — виховання дітей, і ми продовжуємо цим займатися. Звичайно, зараз ця функція на Альоні, я знаю, що їй важко, хоча мої рідні підтримують її в Америці, але все, що ми раніше ділили навпіл, зараз висить на ній одній. Я впевнений, що коли Україна переможе, ми проведемо багато часу разом! Зараз у мене з'явилася мрія про подорож — великий круїз на двох, але це буде згодом!» — сказав Тарас Тополя в ефірі програми «Ранок з Україною».

За словами артиста, для цього їм потрібна допомога українців, які можуть відкрити новий бізнес одразу після війни. «Це як маленький старт-ап — відкрити дитячий садок чи табір для всіх закоханих пар, яких роз'єднала війна. Дітей відправити туди, а батьки — егегей! Хоча б на два тижні», — припустив Тарас.

А ось його дружина впевнена, що ще довго не зможуть подорожувати лише удвох, адже їхні сини та донька дуже скучили за татом.

«Я думаю, що Тарас не вдасться вирушити в подорож. Він не зможе. Я дивлюся на нього й бачу — він так скучив за дітьми, а вони — за ним, що навряд чи зможуть поїхати один від одного» , — сказала Alyosha.

І вона, і Тарас найбільше мріють про повернення до мирного та безпечного Києва, в якому можна буде виховувати щасливих дітей та створювати нові музичні проекти.

Раніше Тарас Тополь розповів, що запізнення на нові позиції врятувало йому життя. До приїзду на місце його накрили ворожим вогнем.

Лідер гурту «АНТИТІЛА» впевнений у швидкій перемозі. Разом із Олександром Пономарьовим та іншими артистами записали мотивуючу пісню «Україна переможе!».

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