«Фашистські гниди отримають сповна»: Оля Цибульська показала, що залишилося від квартири її батьків в Ірпені

Співачка та телеведуча Оля Цибульська, якій вдалося врятувати батьків з Ірпеня, показала, на що російські окупанти перетворили їхній будинок. Після звільнення міста від фашистів батькам співачки вдалося потрапити до свого помешкання, точніше — подивитися на руїни колись затишної квартири з видом на зелений парк.

Оля каже, що дивилася це відео та плакала. Від того, що батьки в момент влучення снаряда могли бути вдома. Десять днів із ними не було зв'язку.

«Ті дні, коли не було зв'язку під окупацією орків і відсутність розуміння, чи живі вони — найстрашніші. Нам удалося їх вивезти. Я дуже вдячна Олександру Маркушину за врятованих батьків. Вони живі! Це найголовніше. Вірю, що зло буде покаране. Фашистські гниди отримають сповна. А дах над головою буде відбудований державою», — написала Оля Цибульська.

Також Оля пообіцяла, що буде на прикладі своїх батьків показувати та розповідати, як працює механізм відшкодування державою завданих збитків та відновлення житла.

Путінська армія «звільнила» від житла тисячі українців, зруйнувавши їхні будинки, школи, садки, лікарні… Без даху над головою залишився лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Його будинок під Гостомелем зруйнували вщент.

Також орки повністю знищили під Києвом будинок телеведучої Анни Панової.

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