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Дантес віддав свій яскравий автомобіль «Тесла» київським волонтерам

13:02 25 квітня 2022
Володимир Дантес

Відомий український співак Володимир Дантес, якого назвали ворогом росії та заборонили в'їзд у країну на 50 років через його патріотичну позицію, зробив свій внесок у наближення перемоги над рашистами. Артист передал свій неоновий автомобіль «Тесла» київським волонтерам. На цій машині вони розвозять гуманітарну допомогу дітям та нашим захисникам.

Про це Дантес розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

«Я тільки один раз сказав у Instagram, що я зробив. І більше не говорив. Але я собі записую і фотографію для звіту, тому що я не знаю, що буде далі. Якщо мені хтось пред'явить, що нічого не роблю. Просто мені чомусь не хочеться хвалитися тим, що я можу зробити… Я цитував мою улюблену пісню «Україно, Україно! Після далеких доріг», і там є рядки «А те, чи варте наше діло, то скажуть люди й скаже час», — розповів Дантес Славі Дьоміну.

Артист каже, що не афішує своєї діяльності в соцмережах і не збирається це робити надалі. Достатньо того, що його автомобіль приносить користь, а про решту Дантеса говорити не може.

«Розтинає Києвом і розвозить бронежилети, кому потрібно, дітям — їжу. Це кайф. За решту говорити не буду, бо не можна», — сказав Володимир.

Нагадаємо, українські зірки активно долучилися до боротьби проти російських окупантів, кожен на своєму фронті.

Гурт «БЕЗ Обмежень» підтримав мешканців деокупованого Ірпеня, виступивши на центральній площі.

Настя Каменських вразила потужною патріотичною промовою на музичній премії Latin American Music Awards.

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