Дантес віддав свій яскравий автомобіль «Тесла» київським волонтерам

Відомий український співак Володимир Дантес, якого назвали ворогом росії та заборонили в'їзд у країну на 50 років через його патріотичну позицію, зробив свій внесок у наближення перемоги над рашистами. Артист передал свій неоновий автомобіль «Тесла» київським волонтерам. На цій машині вони розвозять гуманітарну допомогу дітям та нашим захисникам.

Про це Дантес розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

«Я тільки один раз сказав у Instagram, що я зробив. І більше не говорив. Але я собі записую і фотографію для звіту, тому що я не знаю, що буде далі. Якщо мені хтось пред'явить, що нічого не роблю. Просто мені чомусь не хочеться хвалитися тим, що я можу зробити… Я цитував мою улюблену пісню «Україно, Україно! Після далеких доріг», і там є рядки «А те, чи варте наше діло, то скажуть люди й скаже час», — розповів Дантес Славі Дьоміну.

Артист каже, що не афішує своєї діяльності в соцмережах і не збирається це робити надалі. Достатньо того, що його автомобіль приносить користь, а про решту Дантеса говорити не може.

«Розтинає Києвом і розвозить бронежилети, кому потрібно, дітям — їжу. Це кайф. За решту говорити не буду, бо не можна», — сказав Володимир.

Нагадаємо, українські зірки активно долучилися до боротьби проти російських окупантів, кожен на своєму фронті.

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