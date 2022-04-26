«Ця війна мене змінила»: Макс Барських про вступ до ЗСУ, порятунок рідних із Херсона та спілкування з російськими шанувальниками

Популярний український співак Макс Барських, якого назвали ворогом у росії та заборонили в'їзд на 50 років, розповів, як війна змінила його життя, чому він вирішив вступити до ЗСУ і як йому вдалося вивезти рідних із тимчасово окупованого Херсона.

У відвертому інтерв'ю Vogue він зізнався, що зараз міг би перебувати в США, оскільки на 22 лютого він купив квиток. Але друг та продюсер Алан Бадоєв запропонував перенести поїздку та обговорити робочі справи, нараду в офісі призначили на 23 лютого, а 24 Макс уже нікуди не полетів. Каже, все одно повернувся б до України.

«Я повернувся б додому наступного дня. Я мушу пережити цей досвід на батьківщині. Зробити висновки — про Росію, про росіян. Адже раніше я мало цікавився політикою і не хотів розуміти, що відбувається, а зараз просто зобов'язаний у всьому розібратися. Ця війна мене дуже змінила. Плюс у мене тут дуже багато родичів, і мені б не вдалося їх вивезти без особистої присутності. А так я тиждень збирав їх по всій країні, зокрема з Херсона. Мама не хотіла їхати, і ми вивезли її в останній момент. На щастя, мій брат був у Херсоні, і я змусив його поїхати забрати її. Вони поїхали у досить небезпечний момент — Херсон ще не був окупований, але росіяни зайшли туди вже за кілька днів», — розповів Макс.

За словами артиста, його дані, номер телефону, херсонську адресу злили в інтернет, йому погрожували.

Також Барських розповів, що його чуттєва пісня «Буде весна», яка вмить стала хітом, народилася буквально за півгодини.

«Я просто її записував і плакав. Дуже багато плакав. Кожне слово цієї пісні — це правда. І я точно не думав про успіх, коли її творив. Я радий, що вона допомагає людям, адже для цього вона створена», — розповів Макс.

Артист каже, що не відчуває у собі сили виступати на сцені, хіба що перед біженцями, захисниками. Адже творчість в умовах війни стала іншою. Барських підготував ще один трек на підтримку ЗСУ — Don't fuck with Ukraine.

Зараз Макс у резерві ЗСУ проходить навчання, допомагає забезпечувати свій підрозділ усім необхідним, а також бере участь у благодійних проектах. У травні він стане єдиним українським артистом на музичній конференції MusicCon у рамках Billboard Music Awards.

А після перемоги Макс мріє вирушити в тур містами України, щоб обійняти кожного військового, подякувати.

«Я раніше не відчував себе патріотом, адже був скоріше людиною світу: жив кілька місяців на рік у Штатах, мені це подобалося. Я взагалі не раз думав навіть переїхати туди. Але я радий, що цього не сталося. Перебуваючи за кордоном, я б не відчув такої єдності України та українців. А зараз я пишаюся тим, що я українець. Я переконаний, що це найсильніший народ у світі», — розповів Макс.

Раніше Макс Барських досить різко звернувся до росіян, присоромивши їх за боягузтво і мовчання. Співак заборонив використовувати свою музику у росії.

Сам артист готовий зі зброєю в руках захищати батьківщину.

Фото Zolotova Elizaveta @photozolotov, Инстаграм Макса Барских.

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