Даніель Салем зробив Даші Астаф'євій пропозицію, від якої вона не змогла відмовитися

Ресторатор і телеведучий Даніель Салем, який вступив під час війни до лав ЗСУ, сподівається, що незабаром українці повернуться до мирного життя і продовжать займатися улюбленими справами. Під час онлайн-інтерв'ю зі співачкою та акторкою Дашею Астаф'євою вони обговорили ситуацію, що склалася, і те, хто чим може бути корисний своїй країні зараз. Також Даніель несподівано зробив Даші пропозицію, від якої вона не змогла відмовитися — стати його новою співведучою у програмі «Зірковий шлях». Артистка не змогла встояти перед харизмою зіркового колеги та погодилася.

«Все має свій початок та кінець. Ти знаєш мою чудову співведучу, з якою я провів дивовижний рік у студії „Зіркового шляху“, але її співпраця з нашим каналом добігла кінця. Я пропоную тобі зайняти місце поряд зі мною у кріслі ведучої», — звернувся Даніель Салем до Даші під час онлайн-інтерв'ю.

Співачка не втрачала часу на роздуми та одразу погодилася.

«З великим задоволенням буду твоєю партнеркою. Скільки проектів ми були разом пліч-о-пліч, і в такий тяжкий час для мене велика честь бути для тебе партнеркою в добрих справах. Це важлива новина для моєї родини. Вони мною пишатимуться», — відповіла Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, Альона Вінницька вісім років була ведучою програми «Зірковий шлях». Її контракт закінчився, а канал «Україна» не став його продовжувати.

Наразі Даніель Салем у лавах тероборони захищає Одесу, а Даша Астаф'єва веде активну волонтерську діяльність у Києві. Вона допомагає готувати їжу для наших захисників.

Під час війни в Даші Астаф'євої померла бабуся.

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter