«Прикро та неприємно»: Матвієнко та Полякова присоромили Білозір за її погрози судом час війни

Співачки Тоня Матвієнко та Оля Полякова відповіли на погрози судом народної артистки України Оксани Білозір за плагіат. Матвієнко здивувалася, чому претензії з'явилися лише зараз, а не 11 років тому, коли почала виконувати пісню «Коханий» (музика — Ігор Білозір, слова — Петро Запотічний). Цю композицію композитор присвятив дружині та Квітці Цісик.

За словами Матвієнко, вона отримала дозвіл на виконання пісні від Білозір і зараз неприємно здивована заявою артистки про те, що «нахабно переспіла» її твір.

Вперше Тоня виконала цю пісню на «Голосі країни». Музичний продюсер проекту Костянтин Меладзе запропонував співачці відійти від ліричних балад та виконати щось веселіше.

«Мені одразу спала на думку пісня „Коханий“ у виконанні Квітки Цісик. Багато українців поважають її творчість, тому не сумнівалася, що пісня буде добре сприйнята телеглядачами. З ініціативи мого тренера на проекті Руслани Лижичко аранжування створили в балканському стилі», — написала Матвієнко в Інстаграм.

З того часу вона виконувала цю пісню. Звернулась до Оксани Білозір із запитом, щоб композиція потрапила до її платівки, проте отримала негативну відповідь. Але народна артистка дозволила використати пісню в концертах.

Тоня каже, що з початку війни на Донеччині неодноразово співала цю композицію українським захисникам і питань про авторські права не виникало.

«Пісня стала дуже символічною для хлопців в АТО: вони включали її з БТРів, включали в казармах і щоразу при нашій зустрічі замовляли заспівати саме її. Поки що мені прикро і неприємно, що Оксана забула про свій дозвіл виконувати мені згаданий музичний твір. За 11 років із моменту, коли я заспівала вперше пісню „Коханий“, Оксана згадала про це саме зараз», — написала співачка.

Тоня здивована, що Білозір не виказувала своє невдоволення під час неодноразових зустрічей за лаштунками, чому претензії з'явилися саме зараз.

«Сподіваюся, що всі розуміють, наскільки зараз важлива підтримка одне одного в наш нелегкий час. Якщо ця пісня у моєму виконанні когось надихнула — цьому треба радіти! Люди, я вас прошу, у наш час не треба бути злими. Тільки добро та кохання переможе! Слава Україні!» , — підсумувала Матвієнко та показала відео, як вона запалює із захисниками під спірну композицію.

Свою відповідь Білозір опублікувала і Оля Полякова, яка записала пісню «Колискова мелодія України» на музику Мирослава Скорика.

"На якій підставі, Оксано? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємиця чи, можливо, співавтор цієї величної мелодії? Якщо це так, то я не здивуюсь вашій діловій хватці. Текст написав Олександр Вратарьов на моє прохання написати пісню про всіх матерів і дітей, які перебувають у підвалах... На мелодію, яка б підтримувала дух у цих людях... Це був поклик, але вам цього не зрозуміти. Тож давайте будемо чесні: до "Коліскової", написаної на мелодію Мирослава Скорика ви, Оксано, не маєте жодного стосунку. Однак ви маєте стосунок до якоїсь незаконної недобудови... От і займайтеся там судами, забудовниця ви наша... Так прикро, що людина, яка повинна підтримувати країну та людей піснею, просто пише якусь дурість, нісенітницю в соцмережах. Усім добра, а пісня нехай живе” , – звернулась у відео Полякова.

Раніше телеведуча Катерина Осадча звернулася до Білозір та назвала її претензії дикістю.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter