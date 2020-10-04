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Шоу-бизнес

Ани Лорак засветила морщины на видео

10:13 4 октября 2020
Ани Лорак

Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала видео в Instagram, снятое в автомобиле, на котором видно ее морщины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее появились слухи о том, что певица располнела. Когда она показалась на ТВ, было заметно, что у нее наметился двойной подбородок.

Также стало известно, что певица Ани Лорак, переселившись в Россию, зарабатывает не только концертами. Жена пресс-секретаря президента России Владимира Путина упомянула, что Ани Лорак входит в ее команду и хорошо дополнила коллектив.

В прошлое воскресенье, 27 сентября, певице Ани Лорак исполнилось 42 года, но ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу «отпраздновал» этот день в компании красивых девушек на яхте. Турецкий бизнесмен разместил в своем Instagram сториз, которые свидетельствуют, что он весело отдыхает в день рождения своей бывшей супруги. Также присутствует видео с некоей Лилией, которая занимается макияжем в Киеве, — в сториз можно увидеть, как она ласкает и целует Мурата.

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