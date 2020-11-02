Владимир Остапчук показал трогательный свадебный подарок жене

Известный телеведущий Владимир Остапчук, который недавно женился во второй раз, показал трогательный свадебный подарок супруге. Трек «В фильмах Тарантино» он исполнил Кристине в день церемонии, показав в видео их историю любви. Слова написал сам Остапчук, а музыку — саунд-продюсер Миша Гайдай.

«Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу и не планировал ее афишировать. Но Кристина выставила в сториз отрывок из нее, и ее просто забросали расспросами, что за песня и где ее скачать. Поэтому мы решили презентовать ее, поделившись теплыми и позитивными эмоциями со слушателями», — рассказал ведущий шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Кристину очень тронул такой подарок. Она говорит, что эта песня стоит на повторе в ее телефоне и в ее сердце.

«Я всегда знала, что Вова очень талантливый, что он красиво поет, даже когда просто ходит по квартире и напевает что-то. Но, когда он спел мне „В фильмах Тарантино“, песню о нас и нашей любви, я была очень тронута. Сейчас она у меня на повторе, и даже мои подружки её постоянно слушают, скидывают мне видео, как они напевают и танцуют под нее. Это действительно волшебный подарок, за который я очень благодарю тебя, Вова!», — поделилась Кристина.

Напомним, Владимир и Кристина сыграли свадьбу в Киеве 15 октября. Во время церемонии телеведущий не мог сдержать слез. После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц в Турцию. После Владимир Остапчук рассказал, что познакомил новую жену с детьми от первого брака.

Фото: Дима Тараненко

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