София Ротару раскрыла свое особое имя для внука

Известная певица София Ротару по особому называет своего внука, Анатолия Евдокименко, которому исполнилось 27 лет.

В Instagram она опубликовала поздравление Анатолию, назвав его Толюцей.



Недавно мама Анатолия, Светлана, показала фотографию сына, который изменил имидж — он отрастил усы. Фото было сделано в студии, где молодой человек записывал музыку.

Анатолий Евдокименко не только принимает участие в фотосессиях. Он известен как диджей SHMN и под этим же псевдонимом пишет музыку. Также внук Софии Ротару активно занимается спортом.

А его 19-летняя сестра Соня всячески пытается привлечь брата к раскрутке страницы в ТикТок. Они, в частности, записали видео, решив приобщиться к популярному в ТикТоке челленджу с синхронными танцами. Правда, у парочки не все получилось гладко.

Фото Софии Ротару из социальных сетей.

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