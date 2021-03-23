София Ротару раскрыла свое особое имя для внука
Известная певица София Ротару по особому называет своего внука, Анатолия Евдокименко, которому исполнилось 27 лет.
В Instagram она опубликовала поздравление Анатолию, назвав его Толюцей.
Недавно мама Анатолия, Светлана, показала фотографию сына, который изменил имидж — он отрастил усы. Фото было сделано в студии, где молодой человек записывал музыку.
Анатолий Евдокименко не только принимает участие в фотосессиях. Он известен как диджей SHMN и под этим же псевдонимом пишет музыку. Также внук Софии Ротару активно занимается спортом.
А его 19-летняя сестра Соня всячески пытается привлечь брата к раскрутке страницы в ТикТок. Они, в частности, записали видео, решив приобщиться к популярному в ТикТоке челленджу с синхронными танцами. Правда, у парочки не все получилось гладко.
Фото Софии Ротару из социальных сетей.303
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