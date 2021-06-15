Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса

Стало відомо, де і коли поховають легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя ввечері 13 червня. Народного артиста України поховають у Києві. Про це повідомив в Інстаграм його син Грег, який живе в США.

Церемонія прощання з Григорієм Миколайовичем пройде 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів. Вона буде відкритою для всіх бажаючих з 11 до 13 годин. Поховають артиста на Байковому кладовищі.

Грег Чапкіс написав, що сумуватиме за батьком, і поділився архівними знімками з ним.

Раніше він розповів, що причиною смерті батька став не коронавірус. Григорій Миколайович був госпіталізований в грудні із запаленням легенів, після чого не зміг відновитися. За словами Грега, «у батька просто почало все відмовляти».

«Ми ще всі в шоці. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки», — поділився син Чапкіса.

Знаменитості в Мережі висловлюють співчуття родині Чапкіса.

Актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко показала зворушливий останній вальс з Григорієм Чапкісом, який вони виконали в проекті «Танці з зірками».

Пропонуємо згадати, яким був знаменитий хореограф і що розповідав в інтерв'ю «ФАКТАМ».

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