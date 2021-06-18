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Похорон Чапкіса: нові фото і відео з траурної церемонії

13:21 18 червня 2021
Григорій Чапкіс

З легендарним хореографом Григорієм Чапкісом прощаються в Києві, в Національній філармонії. Провести майстра в останню путь прийшли численні шанувальники, вихованці, а також діти — син Грег і дочка Лілія, внучка Анна Сафрончик. Рідні не можуть стримати сліз.


*Фото «КП в Україні»

Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять великого артиста, і багато знаменитостей. Свої співчуття висловили співак Павло Зібров, журналіст Дмитро Гордон.


*Фото «КП в Україні»

Раніше з легендарним хореографом попрощався Влад Яма. Вони разом багато років були суддями шоу «Танці з зірками». Влад приніс букет троянд і залишив запис у «Книзі про життя талановитих людей», яка залишиться у родичів покійного.

Також з Чапкісом попрощався Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родичам артиста.

Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав з США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Миколайович розкрив подробиці свого життя, згадував про важке дитинство і шляху до успіху, коханих жінок і світових гастролях.

фото СТРАНА.ua

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