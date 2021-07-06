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«Жіночої дружби не буває»: «пляжні фото» Полякової викликали несподівану реакцію користувачів

9:08 6 липня 2021
Полякова з подругою

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно їдко відповіла на образи з боку Валерія Меладзе, опублікувала фото з Туреччини, де відпочиває з подругою.

«Класно коли у тебе є подружка! А у вас є подружки? Напишіть історію відпустки з подругою! « — звернулася співачка до своїх шанувальників.

Але в мережі компліментів було мало. Шанувальники помітили багато фотошопу на фото. Деякі написали, що поза у подруги Полякової дуже невдала для фото і взагалі «жіночої дружби не буває».

Нагадаємо, Полякова дуже любить демонструвати у мережі свої спокусливі фото в бікіні. З деяких пір співачка стала піарити своїх доньок. Але якщо знімок Маші зі зброєю шанувальники не зрозуміли, то фото молодшої Аліси викликало захват.

Фото Instagram / polyakovamusic

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