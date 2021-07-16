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Меладзе і Джанабаєва показали, що у сімейному житті головне: комічне відео

15:21 16 липня 2021
Меладзе і Джанабаєва

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва, яка нещодавно «обмінялася люб'язностями» з першою дружиною співака, показали, що є головним у сімейному житті, наочно пояснивши, як в їхній родині розподіляються ролі.

Так, Валерій Меладзе виклав в Instagram жартівливе відео, на якому вони з дружиною грають в гру «Камінь — ножиці — папір». Тому, хто програв, дістається «завдання».

Так, співак мив посуд і готував їжу, а його дружина — свердлила стіни, ремонтувала авто і косила траву газонокосаркою…

Нагадаємо, що незважаючи на заклики скасувати у Києві виступ Валерія Меладзе, співак таки взяв участь у фестивалі Atlas Weekend.

А після появи співака на проекті «Співають всі!» двоє солістів академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ Олексій і Анастасія Шпортько через його участь покинули шоу.

Фото — скріншот.

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