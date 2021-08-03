«Як я дійшов до такого»: MELOVIN вперше пояснив свою бісексуальність

Популярний співак MELOVIN, який публічно зізнався в бісексуальності, вперше відверто розповів, як усвідомив це і чому боявся зізнатися навіть самому собі. Молодий артист зробив пост в Інстаграм, пояснивши свою сексуальну орієнтацію.

За словами Костянтина Бочарова (справжнє ім'я співака), вперше він закохався в хлопця в 13 років несподівано для самого себе. Артист каже, що на той час на нього не могла вплинути пропаганда ЛГБТ, тому що він про неї не знав. Костя ріс в повній щасливій родині.

«Мене виховували справжнім чоловіком, який завжди поступиться місцем жінці, подасть руку, не образить словом, подумає, перш, ніж щось сказати. Для мене саме це ознаки чоловіка, а не орган, що теліпається між ногами», — розповів Бочаров.

У 13 років він вперше відчув симпатію до хлопця, з яким познайомився в соціальних мережах. Вони просто спілкувалися, а приблизно через місяць, за словами артиста, він думав про нього цілодобово.

«Через місяць я зловив себе на думці, що він мені подобається. Я відчував такі ж емоції, які відчував і до своєї шкільної на той час любові! До тієї самої дівчинки з рудим волоссям і прекрасними веснянками! Ось просто один в один той же спектр, починаючи від метеликів в животі, закінчуючи думками про людину 24/7», — поділився Костянтин.

За його словами, про свою бісексуальність дізнався з інтернету, дуже боявся зізнатися в цьому батькам, друзям. І зараз, за його словами у нас в країні існує осуд і дискримінація людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

«Я люблю людей, а не статеві органи, чого щиро бажаю і вам! А бути гомофобом в 21 столітті — ганьба!», — резюмував співак.



* Фото Instagram.com/melovin_official

Раніше MELOVIN розповів, що після скандального зізнання на сцені фестивалю йому почали надходити погрози.

Багато артистів підтримали сміливість MELOVIN. Філіп Кіркоров висловився за нього. А Потап демонстративно поцілував Позитива.

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