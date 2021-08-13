Тіна Кароль розсекретила імена молодих артистів, з якими заспівала дуетом

Співачка Тіна Кароль, яка провела відпустку з сином Веніаміном в Ісландії, анонсувала вихід нового альбому «Молода кров» і розсекретила імена молодих артистів, з ким заспівала дуетом.

Перший трек альбому — «Зірочка» з групою KAZKA, який приурочений до 30-річчя Дня Незалежності України, і прозвучить у святковому концерті.

«Пісню «Зірочка» написав Дмитро Ципердюк дуже давно. Вона була неймовірно популярною в моєму рідному місті Івано-Франківську, я слухала її ще школяркою. Завжди вірила, що «Зірочка» — всеукраїнський і міжнародний хіт. Крізь роки мене не покидала думка про те, щоб виконати цю пісню.

Я запропонувала групі KAZKA заспівати «Зірочку» в дуеті: вони, як ніхто відповідають танцювальному, етнічному, легкому настрою пісні. Саша Зарицька — єдина виконавиця, яка змогла б так невимушено виконати цей майбутній хіт", — розповіла Тіна Кароль.

Солістка групи KAZKA каже, що не так давно сама була в ролі молодого артиста.

«Ми з групою KAZKA пройшли не довгий, але тернистий шлях. І знаємо не з чуток, як складно молодим музикантам доносити свою творчість до багатомільйонної аудиторії. Тому, ми з радістю вирішили підтримати проект „Молода кров“ і приєднатися до чудової ініціативи Тіни», — сказала Олександра.

В альбом увійшли дуети Тіни Кароль українською мовою з артистами нової формації. Місія цих колаборацій в тому, щоб поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії нові імена.

Тіна співає дуетами з Wellboy, Ivan NAVI, KAZKA, NIKITA LOMAKIN, LATEXFAUNA, САМНАСАМ та Alina Pash.

Раніше Тіна Кароль представила своє нове шоу «Красиво» на сцені фестивалю. Відомий режисер Олег Боднарчук «розклав» номери співачки, вказавши, ким вона «надихалася».

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