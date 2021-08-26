ЗМІ розсекретили матір дитини Вакарчука: хто вона

46-річний музикант Святослав Вакарчук, який вперше став батьком, не коментує особисте життя. У прес-службі артиста підтвердили народження первістка і попросили з розумінням поставитися до приватного життя зірки.

Проте, ЗМІ спробували з'ясувати, хто ж стала таємною коханою Святослава і подарувала йому сина, якого назвали на честь діда — Іваном.

Кажуть, первістка Вакарчуку народила 39-річна Євгенія Яцута — продюсер української компанії Radioaktive Film. Імовірно пара разом близько року.

Відомо, що Євгенія брала участь у створенні кліпу для «Океану Ельзи» на пісню «В небо жене». Після вона з уже кругленьким животиком була помічена на прес-конференції кінофестивалю «Молодість».

Дата народження первістка Вакарчука поки залишається загадкою. Другого серпня Євгенія публікувала в соціальних мережах пост, в якому просила допомоги з пошуком хорошої няні.

Яцута була одружена з режисером Денисом Соніним. У них є спільна дочка Софія.

Нагадаємо, в червні цього року Святослав Вакарчук повідомив про розрив стосунків з Лялею Фонарьовою, з якою був разом майже 20 років. Вони виховували дочку Лялі, дівчина і зараз працює в команді Вакарчука. Спільних дітей з Фонарьовою у музиканта не було.

Своє нове особисте життя Святослав ретельно приховує. ЗМІ приписували йому роман з учасницею шоу «Голос країни» Віталіною Мусієнко, яка стала бек-вокалісткою нового проекту Вакарчука «Оранжерея». Але співак спростував ці чутки.

Фото Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, Facebook.com/yatsuta

899

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter