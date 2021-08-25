У Вакарчука підтвердили народження сина та розсекретили ім'я новонародженого

46-річний Святослав Вакарчук вперше став батьком. Цю новину підтвердили в прес-службі артиста і повідомили, що хлопчика назвали на честь діда — Іваном. Інших подробиць не повідомляють і просять з розумінням поставитися до приватного життя зірки.

«Так, у Святослава народився син — Іван Святославович Вакарчук. Хлопчик названий на честь батька Святослава. Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя», — передає інформацію прес-служби КП.

Також представники Вакарчука уточнили, що дата народження хлопчика — 19 серпня — не відповідає дійсності.

Нагадаємо, в червні цього року Святослав Вакарчук повідомив про розрив стосунків з Лялею Фонарьовою, з якою був разом майже 20 років. Разом вони виховували дочку Лялі, дівчина і зараз працює в команді Вакарчука. Спільних дітей з Фонарьовою в музиканта не було.

Своє нове особисте життя Святослав ретельно приховує. ЗМІ приписували йому роман з учасницею шоу «Голос країни» Віталіною Мусієнко, яка стала бек-вокалісткою нового проекту Вакарчука «Оранжерея». Однак співак спростував ці чутки.

Як пише «Страна», нова кохана Вакарчука працює в кінопродюсерской компанії Radioactive, яка знімає рекламу міжнародних брендів, кліпи та серіали.

Нагадаємо, нещодавно вдруге став батьком телеведучий і продюсер Юра Горбунов. Катя Осадча подарувала йому другого сина. Ім'я хлопчика поки не розголошують.

фото Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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