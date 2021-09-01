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Шоу-бізнес

Джамала підтвердила розрив з продюсером і пояснила зникнення її кліпів з YouTubе

16:29 1 вересня 2021
Джамала

Співачка Джамала, якій нещодавно виповнилося 38 років, підтвердила розрив робочих відносин з продюсером Ігорем Тарнопольським і пояснила зникнення своїх кліпів з Youtube-каналу. Відповідь артистка опублікувала в Інстаграм.

«У мене єдина відповідь на всі ваші запитання. Уже три місяці я не працюю з Ігорем Тарнопольським і повністю змінила менеджмент. Зараз ключі від Youtube-каналу JAMALA мені не належать, але ми з командою працюємо над їх відновленням», — написала повідомила Джамала.

Нагадаємо, з 31 серпня з Youtube-каналу Джамала зникли всі її кліпи, опубліковані після 2018 року. Як повідомляли ЗМІ, можливість приховати або заблокувати відео була у продюсера Тарнопольського. Чутки про припинення співпраці Джамали з ним ходили вже кілька місяців. Але ні він, ні співачка не коментували ситуацію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джамала стала першою учасницею нового сезону «Танців з зірками».

Нагадаємо, нещодавно скандал виник навколо співачки Ірини Федишин. Підприємця оштрафували за несанкціоноване використання її пісень.

фото Instagram.com/jamalajaaa

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