Танцівник Наді Дорофєєвої вперше розповів про життя після коми

Учасник балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який після коми поступово відновлюється і навіть вийшов на подіум як модель, вперше розповів про наслідки жорстокого нападу й операції.

1 серпня Євген разом з друзями, які приїхали погостювати до Києва з-за кордону, гуляли столицею. У центрі міста на них напав чоловік і вдарив Євгена в голову. За словами Гончаренка, нападник не бачив, з якого закладу вийшла компанія.

«Вийшли ми з клубу приблизно в 7, ще гуляли по Олімпійській. І, коли приїхало таксі, ми йшли до авто. Ніяких словесних перепалок, просто людина почала нас штовхати. Він явно мав претензію», — розповів Євгеній в програмі «Зірковий шлях».

За словами Гончаренка, його подруга, на жаль, була жертвою нападів раніше. Вона знала, що треба обов'язково знімати насильство, щоб мати потім докази. І це дуже розлютило нападника.

«Пам'ятаю, як він цілеспрямовано йшов вдарити не мене, а її. Я просто собі б не пробачив, якби чоловік підняв руку на мою подругу. Я не вмію битися, я не вступаю в конфлікти. Єдине, що я зміг зробити, це просто встати між ними. Правда, радий, що це був я. Момент падіння я не пам'ятаю. Пам'ятаю буквально картинку в голові на секунду, як я лежу, і все», — розповів Євгеній каналу «Україна».

Уже в кареті швидкої друг Жені гарячково думав, як повідомити когось з його рідних. У паніці в голову не прийшло нічого іншого, як набрати Володимира Дантеса прямо по відеозв'язку в соцмережі. Співак відразу взяв трубку.

«Надя з Вовою були одними з перших, хто приїхав в лікарню. Слідом вже, коли знайшли номер батьків, приїхали батьки», — поділився танцівник.

Далі були 15 днів коми. І дуже невтішні прогнози лікарів. Завдяки розголосу і підтримці зірок, нападника знайшли вже через кілька годин. Його заарештували. Зараз триває слідство.

Євгеній каже, що не відчуває негативу до кривдника.

«Просто я така людина. Я не можу тримати на когось образу. Я, правда, зовсім не тримаю образи на цю людину. У мене багато інших турбот», — каже Гончаренко.

Зараз хлопець зосереджений на відновленні здоров'я. Йому ще належить складна операція.

«Був пошкоджений нерв правого ока. Пару днів назад ми робили операцію, і око повністю повернулося в орбіту, що, звичайно, не може не тішити. По суті, мозок обтягнутий шкірою. Кістку черепа, на жаль, лікарям не вдалося відновити. Закривати мені будуть титановою пластиною. Як тільки вона буде готова, мене відразу повезуть в операційну», — поділився танцівник.

Раніше Євгеній Гончаренко відповів на хейт і заявив про свою сексуальну орієнтацію.

фото Instagram.com/zhenja_goncharenko

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