«Назвали не тим ім'ям»: батько Філіпа Кіркорова розповів про смерть сестри артиста

У Філіпа Кіркорова, який недавно зворушливо привітав дітей своєї колишньої дружини Алли Пугачової, була сестра. Про це розповів батько співака Бедрос Філіпович, передає «Радіо КП».

Дівчинка народилася у 2002 році в другому шлюбі Бедроса Кіркорова. Її назвали Ксенією на честь Ксенії Петербурзької. Це була довгоочікувана дитина. Але щастя тривало недовго — дівчинка народилася раніше терміну, була дуже слабкою й померла через тиждень.

Тепер батько співака звинувачує себе за те, що доньці дали ім'я в обхід сімейної традиції і це могло стати свого роду розплатою.

Бедрос Кіркоров хотів назвати доньку ім'ям своєї мами Софії, як було заведено в їхній родині, але дружина послухала священника.

Маленьку поховали на кладовищі в селі під Великим Новгородом, на батьківщині її мами.



Нагадаємо, у Філіпа Кіркорова двоє дітей — донька Алла-Вікторія та син Мартін. Діти з'явилися на світ від сурогатної матері.



Як повідомляли «ФАКТИ», Філіп Кіркоров внесений до «чорного списку» осіб, що загрожують національній безпеці України.



Сам співак вдає, що не розуміє, чому щодо нього прийнято таке рішення.

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