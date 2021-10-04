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«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

13:01 4 жовтня 2021
Винник та Сватко

У Тасіі Сватко, Таюне, котра почала сольну кар'єру, та яку називають таємною дружиною Олега Винника, можливо, є син. Про це повідомляє «Сенсація».

Про особисте життя Таюне відомо мало. У ЗМІ потрапила інформація, що в Олега Винника в Берліні проживає дорослий син. Його звуть Юліан і він професійно займається плаванням. Хлопцеві — близько 17 років. Олег Винник ще в 2005 році заявляв німецьким медіа про дружину та сина. Тоді він хотів, щоб рідня перебралася до нього в Берлін.

Олег Винник ретельно приховує своє минуле, продюсер артиста навіть домовився з жителями рідного краю співака, щоб вони не розповідали про артиста.

Раніше повідомлялося, що Олег Винник опублікував зворушливе відео з Таюне. А останнім часом шанувальники Таюне засипають Винника проханнями чути більше пісень у виконанні його бек-вокалістки.

Фото з соцмереж

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