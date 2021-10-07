Юлія Саніна повертається на «Танці з зірками»: чим дивуватиме новий випуск шоу

Солістка групи TheHardkiss Юлія Саніна, яка стала фіналісткою «Танців із зірками» і розділила перемогу з Сантою Дімопулос у минулому сезоні, знову повернеться на легендарний паркет. Але тепер уже в якості судді. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. Артистка зізналася, що хвилюється і хоче підтримати всіх учасників.

Шостий ефір «Танців» буде присвячений кумирам, людям, які надихають і підтримують зіркових учасників. Відкриє шоу син знаменитого танцівника і хореографа, легендарного судді «Танців» Григорія Чапкіса — Грег Чапкіс. Він спеціально прилетів в Україну з Америки.

Зіркові учасники приготували нові танці і постануть в несподіваних образах. Олександра Зарицька та Юрій Мєшков продемонструють на паркеті складний стиль — самбу під трек Let's dance. Співачка вперше відверто розповість про страшний період у своєму житті і про те, що допомогло їй рухатися далі.

Актор Артур Логай поділиться неймовірно зворушливою історією кохання своїх бабусі з дідусем. Вони живуть у щасливому шлюбі вже 51 рік, і саме таку сім'ю Артур мріє побудувати.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповість про свого кумира і найдорожчу людину — сестру, яка завжди супроводжує її на змаганнях. А ось епатажний MELOVIN станцює джайв і вперше з'явиться без яскравого гриму, за яким ховався всі п'ять тижнів. Співак розповість, як був жертвою буллінгу через своє захоплення у школі творчістю Вєрки Сердючки. А ось чи поставить парі номер танцівниця Ілона Гвоздьова, яка минулої неділі розкритикувала їхній виступ і партнерку Лізу Русіну і з якою виник скандал в Мережі, стане відомо в прямому ефірі на 1+1.

Нагадаємо, після п'ятого ефіру шоу покинув Олег Фагот Михайлюта.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter