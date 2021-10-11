«Ні з одним чоловіком не проводила стільки часу»: Євгенія Власова розкрила правду про стосунки з партнером по танцях

Учасниця шоу «Танці з зірками», які несподівано покинула молода співачка Ліда Лі, Євгенія Власова розкрила правду про стосунки з партнером по паркету Максом Леоновим. Минулого ефіру пара опинилася в зоні ризику, але цього разу їх врятували телеглядачі.

Після шоу, Євгенія зізналася, що вони з Максом віддали багато сил підготовці до віденського вальсу і після непорозумінь, які виникали раніше, змогли знайти спільну мову і стати командою.

«Я ні з одним чоловіком не проводила так багато часу. Макс уже мені сниться», — зізналася співачка в програмі «Твій день» на 1+1. Євгенія не очікувала, що проєкт можуть залишити дві пари і подумки готувалася до вильоту.

Також Власова розповіла, що підтримка партнера дуже багато значить для неї. Вона стала відчувати себе впевненіше на паркеті й отримувати задоволення від танцю.

«Чим довше я в шоу, тим більше мені це подобається. Після ефіру я не спала до четвертої ранку. Все прокручувала в голові, танцювала … Я починаю більше відчувати своє тіло, свої м'язи і більше віддаватися танцю, а не думати про те, щоб не впасти», — зізналася Власова.

Найскладнішим для неї у виконанні вальсу виявилися підтримки з кружляннями.

«У мене дуже слабкий вестибулярний апарат. Коли Макс кружляв мене, перед очима все ходило ходором. Завдяки чоловічій силі партнера мені вдалося виконати цей танець», — поділилася Євгенія в своєму відео в Інстаграм.

Раніше режисер-постановник «Танців із зірками» Олена Коляденко в інтерв'ю «ФАКТАМ» розкрила таємниці залаштунків проєкту.

А хореограф Ілона Гвоздьова, яка стала запрошеної суддею шоу, дала відсіч хамству MELOVIN.

Фото каналу 1+1

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