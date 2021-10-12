Новий скандал на «Танцях з зірками»: дружина Костянтина Войтенка звинуватила його і продюсерів шоу у брехні

На «Танцях з зірками», які після шостого ефіру несподівано покинула Ліда Лі, розгорається новий скандал. Дружина актора Костянтина Войтенка звинуватила його і продюсерів шоу у брехні, попросила не спотворювати інформацію про їхню сім'ю і не вплутувати її в цей проєкт. Валентина заявила, що не збирається підігравати заради рейтингів і піару навіть чоловікові. Сім'я зараз переживає складний час, вони не живуть разом, проходять терапію і намагаються налагодити спілкування. Про це Валентина розповіла в Інстаграм.

«Мене злить і дратує, що про мене брешуть в прайм тайм на національному телебаченні — сценаристи, продюсери шоу і мій чоловік. Мене злить, що я брешу вам вже півроку. А точніше, недоговорюю. Я просила Костю не вплутувати мене в його участь у шоу. На жаль, це не допомогло. Я прийняла рішення написати тут свою позицію. У нас немає конфлікту з Костею через мою неучасті в шоу „Танці з зірками“. І мені не подобається, що ця історія тягнеться до якогось возз'єднання в прямому ефірі. Відчуття, ніби я повинна підігравати в тому, що придумали і вирішили за мене, і в чому я підігравати не обіцяла.

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Я не настільки заздрісна і примітивна, щоб ображатися на чоловіка за моє неучасть в шоу. Якщо б я конкурувала з Костею, я б давно наполягла на постійній няні, помчала б на кастинги, і ставила б в пріоритет кар'єру. Але! Я обрала сім'ю. Готова була перекроювати себе під партнера, намагалася догодити. Несвідомо. Всіма силами намагалася змайструвати сім'ю, якій в моєму дитинстві не було», — розповіла Валентина.

Вона додала, що в їхніх стосунках з Костею давно все складно, з квітня подружжя перебувало у відкритому конфлікті. Щоб налагодити нормальне спілкування, вони звернулися до фахівців і проходять терапію.

«Ми прийшли до проміжного пункту — жити окремо і продовжувати терапію окремо. Вчитися спілкуватися і реагувати одне на одного інакше. На цьому етапі ми зараз. Мені прикро, боляче і сумно. Тому що я відчуваю почуття до людини, який системно завдає мені болю і погано усвідомлює це. Мені соромно, тому що я сама емоційно незріла людина, інакше б я не потрапила в таку ситуацію», — написала Валентина.

Жінку підтримали її друзі і колеги. У коментарях відгукнулися Ілона Гвоздьова, Лілія Ребрик, Ганна Саліванчук, Стася Ровінская і багато інших.

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Нагадаємо, на «Танцях із зірками» періодично виникають конфлікти і скандали, більшість з них «притягнуті за вуха» і залишають неприємний осад.

Співачка Євгенія Власова хотіла покинути проєкт через конфлікт з партнером і залаштункових інтриг. Але вони з Максом Леоновим змогли знайти спільну мову і серйозно налаштовані на перемогу.

Досить зухвало поводиться MELOVIN. Він парирував Катерині Кухар, порадив їй повчитися гумору. А після суддівства Ілони Гвоздьової, по-хамськи висловився про неї в інтерв'ю. Хореограф дала різку відсіч.

фото Instagram.com/valentina_voitenko

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