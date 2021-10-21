Повернення Фреймут і несподіваний номер MELOVIN з Гвоздьовою: яким буде новий ефір «Танців з зірками»

Восьмий ефір «Танців із зірками», які несподівано покинули два зіркових учасника — Джамала і Стас Горуна, готує сюрпризи. Пари перетворяться в тріо — до них приєднаються улюблені танцівники і зірки минулих сезонів. Танцюристи не тільки поставлять своїм парам виступ, але і вийдуть разом з ними на паркет.

Разом з MELOVIN і Лізою Русіною станцює Ілона Гвоздьова, з якою у пари виник конфлікт через різкі коментарі хореографа під час її суддівства на п'ятому ефірі. Ілона зазначила, що Ліза недостатньо універсальна танцівниця, через що і запросила її на танцювальний батл в сучасному стилі «High Heels». Чи зможуть вони знайти спільну мову?

Макс Леонов, який минулого тижня потрапив у аварію і пропустив сьомий ефір, повернеться на паркет. Разом з Євгенією Власовою і Дмитром Жуком вони виконають пристрасну румбу.

Артур Логай, який отримав травму ноги, в спокусливому образі продемонструє фристайл разом з Анною Кареліною і Яною Цибульською.

А ось до пари Ольга Харлан та Дмитро Дікусар приєднається гімнастка Анна Різатдінова, яка в «Танцях із зірками-3» дійшла до фіналу.

Цієї неділі на шоу повернеться Оля Фреймут, а ось в якій ролі — поки не відомо. Можливо, вона приєднатися до команди суддів.

Вести балкон будуть зірки «Жіночого Кварталу» Володимир Шумко, Ірина Сопонару і Анастасія Оруджова, яка через травму ноги змушена була покинути шоу на початку.

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