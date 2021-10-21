MELOVIN зізнався, скільки заробляє в соціальних мережах

Популярний співак MELOVIN, який заявив про свою бісексуальність, зізнався, скільки заробляє в соціальних мережах.

24-річний артист є активним користувачем Інстаграм, у нього 237 000 підписників. Завдяки армії шанувальників MELOVIN пристойно заробляє в Мережі.

«Якщо ви бачите мій Інстаграм, там немає ніякої реклами. Вона буває рідко, тому що у мене дуже велика ціна за рекламу. І вона велика, тому що я — це я, і до того ж, я не люблю рекламу. Просто піднімаю цінник такий, щоб рекламодавці не погодилися», — сказав співак в коментарі програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

За його словами, рекламна кампанія на його сторінці коштує 20 000 доларів.

«Мені нецікаво робити пост. Хтось мені казав, що це багато. Так не треба. Я вам сказав скільки, ваша черга говорити: «так» або «ні», — каже MELOVIN.

Нагадаємо, MELOVIN є учасником «Танців із зірками». У нього виник конфлікт з хореографом Ілоною Гвоздьовою через її критичні зауваження. Після публічних випадів в бік одне одного зірки разом вийдуть на паркет.

фото Instagram.com/melovin_official

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