«Хочу позбутися комплексів»: Анастасія Приходько зважилася на пластику обличчя

Співачка Анастасія Приходько, яка показала рідкісні фото із чоловіком, зважилася на зміну зовнішності. Про це артистка розповіла в Інстаграмі. Вона запевняє, що любить і приймає себе, але все ж, як і багато хто, страждає через комплекси. До таких вона відносить вузькі очі та друге підборіддя.

«Ось мій комплекс — це вузькі очі та друге підборіддя, з яким я борюся все життя так, як це не жир, а генетична особливість… Комплексую через очі, тому, що при будь-якій посмішці мої очі геть-чисто зникають і їх не видно. Але, коли я надягаю кімоно, я заспокоююся тому, що відразу згадую, що мій дід Японець))) А ось друге підборіддя я прибиратиму за допомогою косметологів і уколів, я зважилася все-таки на „пластику“ обличчя, ні, під ніж лягати не буду, а за допомогою уколів вирішуватиму це питання! Хочу позбутися комплексів і бути для себе ще красивішою!», — пише Анастасія.

Змінювати форму очей співачка поки що не збирається.

Раніше блогер Софія Стужук показала, як «підрізала» повіки та змінила форму носа. Також вона зробила операцію зі збільшення грудей.

Також скандальна блогерка Саша Пустовіт після розлучення збільшила груди.

Фото Instagram.com/prykhodko_official

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