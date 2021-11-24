26.79 / 27.03 30.03 / 30.41
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тіна Кароль показала, як фліртувати телефоном

11:56 24 листопада 2021
Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка змінила імідж, показала, як фліртувати телефоном у новому кліпі «Поцелуй на фарт» із нового альбому «Двойной рай». Нова відео робота — це моно-кліп, знятий одним кадром.

«Поцелуй на фарт» — це історія одного телефонного дзвінка, коли розмова змінює все. «Поцелуй на фарт» — це безумовно флірт", — каже Тіна Кароль.

Нагадаємо, новий альбом співачки «Двойной рай» — це вже третій цьогорічний альбом співачки. З ним вона вже побувала у Казахстані, де назвала ім'я майбутньої доньки.

Також співачка відвідала Грузію, де дала відверте інтерв'ю та взяла участь у «Танцях із зірками».

У своєму щільному графіку Тіна Кароль знайшла час, щоб привітати сина Веніаміна сина з днем народження. Зіркова мама та син відзначили свято у Лондоні.

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Винник

Потекла чоловіча сльоза: Олег Вінник розповів, хто з жінок вразив його в серце. І це не Таюне

Олег Винник

«До останнього робили все можливе»: Олег Винник переніс київські концерти через проблеми зі здоров'ям

Саліванчук

«Окислилася»: дружина продюсера «Кварталу 95» повернулася у ситком «під Полтавою» й насмішила одкровеннями про те, що вона — «батарейка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.