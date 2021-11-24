Тіна Кароль показала, як фліртувати телефоном

Популярна співачка Тіна Кароль, яка змінила імідж, показала, як фліртувати телефоном у новому кліпі «Поцелуй на фарт» із нового альбому «Двойной рай». Нова відео робота — це моно-кліп, знятий одним кадром.

«Поцелуй на фарт» — це історія одного телефонного дзвінка, коли розмова змінює все. «Поцелуй на фарт» — це безумовно флірт", — каже Тіна Кароль.

Нагадаємо, новий альбом співачки «Двойной рай» — це вже третій цьогорічний альбом співачки. З ним вона вже побувала у Казахстані, де назвала ім'я майбутньої доньки.

Також співачка відвідала Грузію, де дала відверте інтерв'ю та взяла участь у «Танцях із зірками».

У своєму щільному графіку Тіна Кароль знайшла час, щоб привітати сина Веніаміна сина з днем народження. Зіркова мама та син відзначили свято у Лондоні.

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