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Шоу-бізнес

«Отримала по голові»: Світлана Тарабарова розповіла про конфлікт із Могилевською

18:21 30 листопада 2021
Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно поскаржилася на батьківське вигоряння та дозволила собі розслабитися без дітей, розповіла про конфлікт із Наталією Могилевською. Виконавиця зізналася, що конфлікт виник через те, що вона вирішила залишити гурт Real O, продюсером якого була Могилевська. Від рішення підопічної Наталя, м'яко кажучи, була не в захваті. За умовами контракту, Тарабарова не мала права виступати сольно.

«Мені було боляче, мені було неприємно. Ми нібито розлучалися в класних відносинах, а потім я отримала по голові. Це був мій досвід, мій урок, після якого я стала дорослішою», — сказала Тарабарова в інтерв'ю Маші Виноградовій на її YouTube-каналі .

Зараз, коли сольна кар'єра Тарабарової складається успішно, вона з вдячністю говорить про Могилевську. Світлана наголошує, що саме Наталя відкрила їй шлях у шоу-бізнес і багато чому навчила.

«Я до Наталі Могилевської ставлюся з повагою. Вона вміє віддавати, і не лише мені. Вона багато чому навчила», — сказала Тарабарова.

Нагадаємо, гурт Real O був створений у 2008 році. Її учасницями стали випускниці «Фабрики зірок». У першому складі співали Світлана Тарабарова, Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі та Олена Кушніренко.

Нещодавно Тарабарова поєднала співачок у своєму кліпі «Солодкі 16».

Після виходу із групи Світлана Тарабарова розвиває сольну кар'єру. Вона вийшла заміж за продюсера Олексія Бондаря, подружжя виховує двох дітей — сина Івана та дочку Марію. У перший ювілей дівчинки співачка вперше показала її обличчя.

Фото Instagram.com/tarabarova

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