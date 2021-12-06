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Шоу-бізнес

Не всі колеги привітали Логая з перемогою на «Танцях з зірками»: актор назвав ім’я

21:20 6 грудня 2021
логай

Актор Артур Логай, визнаний переможцем шоу «Танці зі зірками», так і не дочекався привітань від деяких зі своїх колег. Так, не підійшов привітати Логая у суперфіналі актор Олексій Суровцев (зірка серіалу «Слід» вибув із танцювального проекту після четвертого ефіру, але був запрошений на прощальну церемонію після завершення шоу). Про це Логай розповів в ефірі програми «Світське життя».

Логай не ображається на колегу за байдужість. «Це його справа. Мене це взагалі не бентежить. Краще щиро не підійти, ніж нещиро підійти та привітати. Спасибі за щирість, Льошо», — заявив переможець шоу.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її партнер танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар вважалися фаворитами шоу, але у підсумку у суперфіналі були лише другими. Дікусар зізнався, що друге місце — це не круто. Харлан відверто сказала, що їй сумно, але не через підсумкове місце, а тому що шоу закінчилося.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» Артур Логай розповів, що на шоу вболівав за себе і за пару Ольга Харлан — Дмитро Дікусар. Також актор поділився, чому виникли тертя з парою Костянтин Войтенко — Роксоляна Маланчук.

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