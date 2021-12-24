«У мене є кохана жінка»: Дмитро Дікусар розповів про зміни в особистому житті

Відомий хореограф, учасник «Танців із зірками», Дмитро Дікусар, який посів із Ольгою Харлан друге місце у проекті, зробив відверте зізнання.

Він розказав програмі «Зірковий шлях», що у його особистому житті відбулися приємні зміни. За словами хореографа, зараз він щасливий у стосунках та сподівається, що це на все життя.

«Зараз я у стосунках, у мене є кохана жінка, я щасливий і, сподіваюся, так все залишиться максимально довго, а може і на все життя. Для цього я намагаюся ці стосунки не виносити ніде, щоб не дати нікому можливості для маніпулювання. Я хочу залишити це особистим», — розповів Дікусар каналу «Україна».



*Дмитро Дікусар та Ольга Харлан

Нагадаємо, Дмитро три роки був у стосунках із Іриною Білик. Після розлучення зі співачкою він одружився з колегою Оленою Шоптенко. Але цей шлюб розпався за кілька років. З колишніми Дікусар підтримує дружні стосунки.

Після розлучення Дмитро не афішував свого особистого життя. Йому приписували роман зі Славою Камінською, а потім і з партнеркою з танців Ольгою Харлан. Але вони запевнили, що їх пов'язує лише любов до танців.

Фото instagram.com/dikusar_dmitriy

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