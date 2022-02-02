Відкритий шлюб із французом, зради та секс утрьох: Вікторія Маремуха шокувала подробицями особистого життя

Фіналістка шоу «Супермодель по-українськи-2» та телеведуча Вікторія Маремуха, яка вийшла заміж за французького мільйонера у червні минулого року, шокувала подробицями особистого життя.

Дівчина, родом із села Вінницької області, розповіла про буллінг у школі, складні стосунки з батьками та непростий шлях до успіху. Після закінчення школи вона вступила до Університету культури, де вивчала ресторанну справу, працювала офіціанткою у ресторанах Поплавського. Каже, ректор помітив її старання, підвищив до адміністратора, а невдовзі вона вже почала викладати в Університеті.

Після участі в шоу «Супермодель по-українськи» Вікторію почали впізнавати на вулиці, їй запропонували роботу телеведучої, вона знялася в кіно, активно розвиває блогерську діяльність, яка приносить їй стабільний дохід.

Круто змінилося її особисте життя. Випадкове знайомство із французьким мільйонером Луї закінчилося весіллям. Щоправда, їхні стосунки не були безхмарними, пара то розлучалася, то мирилася. І зараз, будучи в офіційному шлюбі, Вікторія та Луї живуть окремо.

«Мені самій дико від того, наскільки я спокійно про це говорю і не відчуваю нічого всередині. Після того, як я все пропрацювала з психологом, і він також, я зрозуміла: люди одне одному не належать, ніхто нікому нічого не винен», — розповіла Вікторія в інтерв'ю для YouTube-каналу DOROTY.

За словами моделі, вони з чоловіком дозволяють собі стосунки з іншими партнерами, не чужий їм і секс утрьох. Каже, якось це сталося само собою з її подругою.

«Це так саме сталося. Ми якось усі разом відпочивали, вона зізналася, що я їй подобаюсь. Ми разом тусили, випили і потім так склалося», — зізналася Маремуха.

Вона також зізналася, що перший сексуальний потяг вона відчула саме до дівчат. Її першою партнеркою стала колега з роботи.

«Ми були на корпоративі, випили, а потім вона каже: „Слухай, тебе колись цілувала дівчина? Я говорю: „Ні“. А потім вона мене поцілувала“. А потім це продовжилося. Я навряд чи зможу жити із жінкою. Я все ж таки люблю бути за чоловіком, хоча я й сильна натура, але зі мною поруч повинен бути сильний чоловік. Я можу дозволити собі сексуальні стосунки з жінкою, але зустрічатись — навряд чи», — здивувала зізнаннями Вікторія.

Раніше співак MELOVIN заявив про свою бісексуальність у прямому ефірі зі сцени фестивалю.

Вчинок артиста став несподіванкою не лише для його шанувальників, а й для батьків. MELOVIN у відвертому інтерв'ю зізнався, що зустрічався із хлопцем під носом у батьків.

Фото instagram.com/vicky_mare

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