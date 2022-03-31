Світлану Лободу виключили з «чорного списку» артистів, які мовчки підтримують війну

Співачку Світлану Лободу, якій дорікали за мовчання в перші дні війни і внесли до «чорного списку» артистів, які мовчки підтримують російську агресію, виключили з цього списку.

Після того, як Світлана чітко озвучила свою позицію, назвала війну війною та заговорила про напад росії, стала допомагати Україні та її громадянам, змушеним втекти зі своїх домівок, переказує кошти на ЗСУ. творці платформи TheyLoveWar переглянули своє рішення.

«Вважаємо своїм найкращим результатом, що деякі з опублікованих визнали свою помилку, визначились із власною позицією та почали говорити правду про напад Росії на Україну. Декілька персон після цього прибрали з чорного списку. Наприклад, Лободу, яка з перших днів почала не лише говорити про війну у соцмережах, а й активно вести волонтерську діяльність», — сказав засновник платформи.

Тим часом, Інстаграм Лободи залишається заблокованим в Україні. Поки артистка спілкується з шанувальниками та приймається заявки про необхідну допомогу через свій Телеграм-канал.

«Не час ворожнечі всередині, доносів та списків, не перетворюйтеся на тих, проти кого воюєте. Сила народу в єдності та взаємодопомозі», — каже Лобода.

Артистка розповіла раніше, що її тато, бабуся та багато родичів зараз залишаються у Києві.

Раніше Світлана відреагувала на пропозицію позбавити її звання заслуженої артистки України тим, що відзвітувала про чергову партію допомоги для українців.

На захист своєї подруги стала її колишня продюсерка Нателла Крапівіна. Вона накинулася на Андрія Данилка та розповіла про діяльність Лободи.

Наразі співачка організувала свій штаб у Латвії, який відповідає на запити українців. За першу добу отримали близько 200 листів.

«Ми з моєю командою зараз налаштовуємо комунікацію за вашими зверненнями і ми обов'язково відповімо на кожен лист, зробимо все можливе, щоб допомогти вам усім, чим зможемо в цей час!», — розповіла Лобода.

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